La hija de María Valezuela sobre el recorte en discapacidad: "El Estado o la prepaga tienen que hacerse cargo de la medicación"

En el programa Minuto Uno en C5N , con la conducción de Gustavo Sylvestre, Malena aseguró: "Tuve el derrame hace 21 años y empecé a convulsionar como consecuencia de la cicatriz que me dejó el ACV. Siempre lo pagué de mi bolsillo hasta que fui a la Agencia Nacional de Discapacidad a pedir las 3 cajas de pastillas sin cargo ".

La joven comentó que tras su enfermedad tuvo que empezar a tomar tres clases de pastillas y que en un momento pensó "no puedo seguir así, y pedí ayuda al Estado". Detalló que sufre de convulsiones y que en la parte izquierda de la cabeza no tiene cráneo, por lo que le otorgaron el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

María y Malena en las redes sociales Redes Sociales

En la entrevista en C5N advirtió: "Hay dos cajas que están suspendidas, le explicaron a su mamá, esa tarea era lo que hacía su mamá hace años. En la misma farmacia de siempre a mi mamá le bocharon la receta".

La joven explicó que "tomar las pastillas no significa que no vas a convulsionar sino que es una prevención", por lo que irá a plantear su caso personalmente ante la agencia Adnis, hoy vaciando por Milei: "Mucha gente me escribió diciéndome 'Malena cómo hiciste' 'decime por favor cómo puedo conseguir la medicación'. Lo que pasa es que yo teniendo un nombre y apellido público tengo más exposición".

El libro de María Valenzuela tras el ACV de su hija Redes Sociales

La hija de María Valenzuela a 20 años del ACV

La hija de la actriz María Valenzuela y el periodista Pichuqui Mendizábal, Malena, tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico en la madrugada del 10 de febrero de 2003.

La joven recordó que tuvo un dolor de cabeza que no se parecía en nada a un dolor de cabeza, “como si me estuvieran ametrallando el cráneo. Enseguida se le nublaron los ojos y se agarró los oídos y "todo se fue a negro". Estuvo 15 días en coma, y la artista no se movió de al lado de su hija.

Cuando despertó, contra todos los pronósticos médicos, tuvo que aprender a hablar y escribir como que nunca lo hubiera hecho. Tenía 19 años y estudiaba en el CBC para la carrera de Ciencias Políticas. Su mamá escribió sobre su experiencia de vida "si Malena se moría, yo me iba con ella". Además, Valenzuela sacó un libro llamado Malena despierta. Diario urgente de una madre a su hija.