La desaparición Cecilia Strzyzowski y los indicios de un presunto femicidio

En el lugar se encontraron "manchas hemáticas, que al parecer fueron borradas" adonde se llegó por la declaración de uno de los detenidos Gustavo Melgarejo, empleado de los dueños del campo. Es el único de los que declaró y que marcó el lugar y quedó imputado como cómplice del presunto homicidio.

La interpretación de la fiscalía penal es que la mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer, en el campo de los Sena, por su pareja, que las manchas de sangre fueron limpiadas, y que deberá cotejarse si pertenecen a una persona y a quien.

Entre los signos escabrosos de la causa, se sabe que en el campo de los Sena "hay un criadero de cerdos" que habría servido para deshacerse del cuerpo de la víctima ya que estos animales, en caso de comer los restos, no dejan huellas o rastros del hecho criminal, en este caso en particular. "Levantaron huesos de animales y otros huevos que hay que descartar que sean huesos humanos... Cuando se alimenta a los chanchos el alimento se tritura... por lo cual no dejarían rastros", aseguró Kablan.

Los detenidos hasta el momento

En la causa en la que se detuvo a integrantes de la familia Sena, el padre Emerenciano, la madre Marcela Acuña y a su hijo, César, pareja de Cecilia. El joven está imputado por el homicidio agravado por el vínculo.

González, es una asistente del matrimonio, aprehendida junto a su esposo, Gustavo Obregón y otra persona cuya identidad se desconoce.

Los procedimientos se llevaron adelante por el Ministerio Público Fiscal con la incorporación del fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez al caso, que acompañará en la investigación al fiscal de Investigación N°4 Jorge Cáceres Olivera.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.