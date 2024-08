La crisis económica se agudiza entre los que menos tienen: la cruda realidad en los comedores

Felicitas es una de las mujeres que se hizo habitual en GABI 1. Con 83 años, relató: "Vengo hace cinco años a buscar comida acá para mí, mis nietos y para mis hijos, uno de ellos está sin trabajo".

Otro de los señores que se encontraba esperando su comida, contó que cartonea desde muy pequeño y también visita la sociedad de fomento para poder comer. "Cobro $3000 por día, me la rebusco juntando cartones, plásticos, papeles, lo que sea que sirva. No me alcanza, pero tengo que seguir", narró.

Pobreza en Argentina: Unicef alertó que un millón y medio de chicos se saltea una comida por día

Según los datos revelados por Unicef, un millón y medio de chicos se saltea una comida por día y al menos, un millón de ellos se va a dormir sin cenar. Además, asegura que 4,5 millones de adultos no completa las comidas días por la falta de ingresos y explica que "priorizan que sus hijos puedan alimentarse".

Desde Unicef expresaron que "el aumento de los precios y el estancamiento económico desde hace más de una década han incidido en la capacidad de generación de ingresos de millones de hogares con niñas y niños". A esta realidad se le suma que "10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado por falta de dinero".

Esto ocurre porque los ingresos de cais la mitad de los hogares con niños y niñas no alcanzan para cubrir los gastos básicos de alimentación, salud y educación, explicaron desde el organismo. La pobreza "afecta especialmente a las personas que viven en hogares con menos acceso educativo, a los hogares monomarentales, con jefatura femenina o cuando están situados en un barrio popular".

pobreza.jpg

La última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), definió que la pobreza aumentó del 44% al 54,8% durante el primer trimestre de 2024. También La EPH hubo un incremento de la indigencia, que subió del 13,8% en el cuarto trimestre de 2023 al 20,3% en los primeros tres meses de este año. Dentro de los 4.700.000 nuevos pobres, 2.800.000 son nuevos indigentes.

Para poder enfrentar esta realidad y marcada por el ajuste, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario, desde Unicef afirmaron que se necesita "una combinación de políticas y la protección de los recursos presupuestarios que se asignan a la niñez, que permitan a su vez sostener y mejorar los esquemas de protección de ingresos destinados a familias en mayor situación de vulnerabilidad".