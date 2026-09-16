Un hombre sacó a pasear a su perro y encontró un cráneo y varios huesos en bolsas durante un paseo cerca del nuevo camino hacia la Reserva de Servicoop, entre Trelew y Puerto Madryn. En el lugar se estableció un gran operativo del Ministerio Público Fiscal de la provincia informaron que se trata de "material arqueológico de antigua data".
Desde el Ministerio Público Fiscal compartieron información después de que se dio a conocer la noticia, donde explicaron que los restos óseos hallados el domingo en una zona próxima a la Reserva de Servicoop, en inmediaciones de la ruta alternativa que conduce hacia la Ruta Nacional 3, "corresponderían a material arqueológico de antigua data".
También explicaron que durante el gran operativo que se realizó junto a la Policía local, se "recolectó la totalidad de los indicios presentes en el lugar y se contabilizaron aproximadamente 125 piezas óseas, entre las que se encuentran los principales elementos del esqueleto".
Al parecer los restos son de antigua data "algunas costillas presentan vestigios compatibles con posibles fracturas consolidadas" mientras que en el resto no obseraron lesiones . Pero aclararon que "los elementos recolectados serán sometidos a mayores estudios, a fin de determinar con mayor precisión su antigüedad y origen".