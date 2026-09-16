Macabro hallazgo en Chubut: sacó a pasear a su perro y encontró 125 restos óseos Un vecino caminaba cerca de la Reserva de Servicoop cuando halló unas bolsas con lo que parecían huesos y dio aviso a las autoridades. Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia informaron que se trata de "material arqueológico de antigua data". Por Agregar C5N en









Encontraron restos óseos humanos.

Un hombre sacó a pasear a su perro y encontró un cráneo y varios huesos en bolsas durante un paseo cerca del nuevo camino hacia la Reserva de Servicoop, entre Trelew y Puerto Madryn. En el lugar se estableció un gran operativo del Ministerio Público Fiscal de la provincia informaron que se trata de "material arqueológico de antigua data".

Desde el Ministerio Público Fiscal compartieron información después de que se dio a conocer la noticia, donde explicaron que los restos óseos hallados el domingo en una zona próxima a la Reserva de Servicoop, en inmediaciones de la ruta alternativa que conduce hacia la Ruta Nacional 3, "corresponderían a material arqueológico de antigua data".

También explicaron que durante el gran operativo que se realizó junto a la Policía local, se "recolectó la totalidad de los indicios presentes en el lugar y se contabilizaron aproximadamente 125 piezas óseas, entre las que se encuentran los principales elementos del esqueleto".