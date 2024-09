Filtraron un amenazante mensaje que recibió uno de los hermanos de Loan tras su desaparición

El chat fue publicado en el canal A24 y se puede ver que, mediante un mensaje enviado con varias faltas de ortografía, le preguntaban a Cristian: “¿Querés hablar? ¿Escucharlo? ¿Querés negociar para que vuelva con tu familia? Él está bien, no quiero que alertes a nadie porque sino no va a haber trato ”.

Loan

“Es un mensaje donde se invita a negociar a uno de los hermanos que trabajaba para un familiar. El horario es de madrugada, cruzando la medianoche”, indicaron los periodistas.

Ante esto, la jueza Cristina Penzo dijo que no puede asegurar encontrar a Loan con vida o en determinadas ocndicones” porque sería ponerle “un saco muy pesado”. Pero indicó que van a seguir “poniendo lo mejor.

El hermano de Loan reveló por qué la familia apartó a Fernando Burlando del caso

El hermano mayor de Loan, José Peña, reveló el motivo por el que apartaron a Fernando Burlando del caso del menor de cinco años que desapareció hace 78 días en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio en Corrientes. Contó que fue una decisión de la familia.

“Estamos totalmente agradecdos con él, lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan”, indicó en una entrevista en Crónica sobre el exabogado de la familia.

Como la salida del letrado fue de un momento para otro, aclaró que no hubo conflictos en el medio y que la decisión fue mucho más de la madre: “No era que Burlando no nos diera las respuestas. A Burlando le pusieron muchas trabas, lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más”.