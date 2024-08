El hermano de Loan reveló por qué la familia apartó a Fernando Burlando del caso

“Estamos totalmente agradecdos con él, lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan ”, indicó en una entrevista en Crónica sobre el exabogado de la familia.

José Peña Redes sociales

Como la salida del letrado fue de un momento para otro, aclaró que no hubo conflictos en el medio y que la decisión fue mucho más de la madre: “No era que Burlando no nos diera las respuestas. A Burlando le pusieron muchas trabas, lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más”.

Luego apartó la discusión del abogado e hizo hincapié en que “acá lo primero es Loan y saber dónde está”. Y resaltó que su madre está “desesperada, angustiada, está como perdida y necesita que alguien le diga algo”.

Caso Loan: Fernando Burlando abandonó la causa tras pedido de la familia

El abogado Fernando Burlando abandonó el patrocinio de la familia de Loan Peña, el niño que se mantiene desaparecido desde el 13 de junio en Corrientes.Se conoció que los padres del menor presentaron una revocación del poder que tenía Burlando para representarlos. Aunque, al mismo tiempo, el letrado explicó que se trataba de una decisión suya debido a que los familiares del chico estarían relacionados con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés.

Fernando Burlando

De esta manera, ahora, la querella, que estaba dividida, se unifica, y la representación de los Peña sólo será ejercida por el abogado Roberto Méndez. El pedido de revocatoria fue presentado por el mismo Méndez, en un escrito. "Vengo por este acto a revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe", señaló en el documento.