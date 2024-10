Encontraron muerto a un joven que se metió al río sin saber nadar durante un cumpleaños

“Un amigo que estaba con él contó que estaban a dos metros de la orilla cuando siente un manotazo y ya estaba hundido en el agua. Se tiró un chico que dijo que estaba estudiando para ser buzo, pero cuando se metió no tenía piso y no lo vieron salir a flote”, relató el cuñado de Matías sobre lo sucedido con el medio local, El Tres.

Los amigos afirmaron que, si bien intentaron rescatarlo, Flores fue absorbido rápidamente por la corriente. Así que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Cómo fue la búsqueda de Matías Flores en el río

Días después de la desaparición, los familiares de Matías Flores pidieron que se intensificara la búsqueda. Finalmente, gentes de la Prefectura Naval Argentina finalmente encontraron el cuerpo sin vida a la altura de la localidad de Pablo Esther, cerca de Rosario.

En el lugar trabajaron unidades de Delitos Culposos del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó las tareas de rigor. La víctima fue trasladada a la morgue para realizarle la autopsia correspondiente.

matias florez.jpg

Luego que se confirmara la muerte, Gustavo Rapp, guardavidas y docente del Instituto Superior de Educación Física (ISEF), sugirió suspender el cruce a Isla Verde y el Bodegón.

“Con la gran bajante pronunciada que tiene hoy en día, hay que tener mucha precaución porque hay muy poco espacio para bañarse e inmediatamente se vuelve profundo” manifestó el guardavidas explicando los riesgos que se corren a la hora de intentar refrescarse en el río en esa zona de islas que no cuenta con carteles indicadores o guardavidas.

En diálogo con el medio local, Versión Rosario, Rapp comentó: “Lo que a este chico lo que le ocurrió fue que no hizo pie, no tendría buena natación o buena flotabilidad y bueno, le pasó eso porque inmediatamente el lado de la isla con la nueva canalización y canal navegable por producto del puente, inmediatamente se vuelve a una barranca. Se vuelve profundo y tienen que tener mucha precaución aquellas personas que no tengan una gran flotabilidad y una gran natación porque la profundidad varía en un paso, no es que baja gradualmente”.

Tras el hecho fatal, desde los paradores que funcionan en dichos espacios comunicaron mediante sus redes sociales que durante este fin de semana permanecerán cerrados y que la medida se extenderá hasta nuevo aviso.