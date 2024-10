Emotivo mensaje de la esposa de Martín Caparrós, tras revelar que el periodista tiene ELA: "Decidimos disfrutar hasta el final"

En una publicación en el blog Público, Nebot hizo alusión a la confirmación de Caparró s sobre el ELA: "Este fin de semana estamos saliendo del armario. Mi hombre y yo decidimos dejar de ir de incógnito cuando dejáramos de poder hacerlo. Él lo hace publicando sus memorias; yo no puedo escribir esta columna sobre otra cosa porque -por más que lo he intentado- no me sale nada más del cerebro".

En tal sentido, expuso la reacción cuando se enteró de que el periodista padece la enfermedad: "Al principio, cuando supimos que pertenecemos al selecto club de los ELAdos y sus parejas de hecho, hace mucho tiempo, nos prometimos guardar el secreto. Admitiríamos lo obvio, cuando se empezara a notar que está enfermo, pero no el nombre de su enfermedad porque cambia lo que ven los que te miran y no queríamos que nos mirasen distinto. Solo queríamos y queremos seguir haciendo lo que hacemos entre los vivos".

"Estuvo bien ocultarlo, aunque aquel secreto me arrancó el sueño de cuajo durante meses hasta que se lo desvelé a un terapeuta amigo. De lo primero que descubrí, entre tantas otras cosas que ya he descubierto, está que dormir es más importante que comer, que te mueres antes de agotamiento que de hambre, que sin dormir aparecen ansiedades, ataques de pánico y depresión y todo deja de tener sentido", agregó en esta línea.

En tanto, destacó al escritor por la respuesta que brindó sobre el ELA: "Solo tengo palabras de admiración sobre cómo está transitando el vía crucis de esta enfermedad maldita. Muy pocos en su lugar, incluida yo, daríamos la talla que exige; esa amalgama imposible de lucha y resignación, de pelea y entrega, de no pero sí, de sí pero no, de me matas pero pienso seguir vivo".

"Hemos decidido disfrutar hasta el final, estación a estación. Ya pasó el tiempo de la admiración y de la culpa porque mis brazos y mis piernas me respondiesen, ya pasó el día en que en una gran estación de tren me emocioné viendo a tantos juntos dando órdenes que sus cuerpos respondían, ya pasó el momento en que le abracé y confundí sus espasmos musculares con un bicho que le sube por las piernas y lo va devorando y podría comerme a mí también por contagio", añadió Nebot.

También, marcó: "Hace pocos meses nos hicimos pareja de hecho porque lo somos y no queremos que ningún médico nos pueda separar en momentos cruciales por no estar apuntados en un registro. Fuimos solos, firmamos y nos regalamos un desayuno de los ricos. No lo hubiéramos hecho si no nos hubiéramos visto obligados. Mi hechito y yo llevamos ya diez años juntos sin que ningún papel nos obligue y nos hubiera gustado seguir así hasta los restos".

Martín Caparrós Martín Caparrós reveló que sufre ELA. Télam

Qué es la ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a los músculos y las funciones físicas al punto de que las personas afectadas comienzan con el tiempo a tener menos movilidad de las extremidades y distintas parte del cuerpo.

En base a los datos brindados por Asociación ELA Argentina, la enfermedad puede afectar a adultos de cualquier tipo y edad. De todas maneras, la estadística marca que en su mayoría los diagnosticados refieren a personas mayores a los 40 años, teniendo una mayor incidencia entre la franja etaria de los 50 y 70.