El periodista Martín Caparrós reveló que tiene ELA

“‘ELA es una palabra engañosa, es como decir ‘cáncer’, muchas enfermedades que llamamos con esos nombres no sabemos en realidad en que se diferencian unas de las otras. Es como un envejecimiento acelerado , pero es que los científicos ni siquiera entienden cómo funciona ese proceso biológico. Lo que sí saben es que la esperanza de vida es de tres a cinco años , que en algún momento tienes problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te mueres", señaló Caparrós ante la pregunta sobre la noticia de su enfermedad.

En base a lo publicado, el escritor argentino detalló que ante la pregunta de sus amigos o círculo cercano sobre que era lo que le ocurría, le manifestaba que se trataba de un problema neurológico que no tenía diagnóstico. “No, no quise que los amigos me vierais como un moribundo. Sólo se lo dije a Marta (su pareja) cuando lo supe hace dos años y medio. Y lo dije en el libro, desde que empecé a escribirlo, sin saber si iba a publicarlo o no”.

Pese a su diagnóstico, explicó que de todas maneras mantuvo la decisión de que se publique el material “sin saber si sería póstumo o no”, porque “tenía ganas” y además comenzó empezó a sentir síntomas de la enfermedad en sus brazos. A su vez, detalló que dejó “reposar” durante algunos meses la escritura debido a eso, pero principios de 2024 decidió finalmente editarlo.

