"¿Es tan fácil de conseguir burundanga?", cuestionó Paluch, a lo que Casella le respondió que sí. "Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora? Es linda, esa chica. Entonces podemos arreglar, vamo' y vamo', una mañana le ponemos en el vaso con agua", deslizó el conductor.

"¡No, pero pará! Esto es viuda negra", lo interrumpió su hija, mientras Casella con una sonrisa cómplice solo atinó a decir: "Frenalo vos a tu padre". Mientras Martina le pedía que se "ubicara", Paluch insistió: "¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito, que te da un besito y nada más?". Casella solo respondió con risas, pero la joven lo cortó: "No, no, no. Chau, chau", cerró, mientras subía el volumen de la música.

Ari Paluch estuvo 7 años bajo tierra porque lo denunciaron por acoso sexual. Hoy estando al aire CON LA HIJA hizo un chiste sobre drogar a la locutora con burundanga para violarla. pic.twitter.com/BVFFJjZRZh — Marian Herrera (@marianherrrera) March 11, 2025

Arizona marcó el regreso de Ari Paluch a los medios después de que, en 2017, una trabajadora de A24 lo denunciara por acoso sexual. "Sin querer le toqué una parte más íntima y le pedí disculpas", sostuvo en ese momento el periodista. A ese caso se sumaron otros testimonios similares: en total, siete mujeres lo acusaron públicamente por acosos y maltratos.