El reclamo de docentes universitarios: "Con Milei llevamos más de 60 puntos debajo de la inflación"

Los profesionales apuntan directamente al Gobierno ya que "desde que Milei es Presidente llevamos más de 60 puntos debajo de la inflación", expresó Daniel Ricci, Secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) en diálogo con C5N.

En la misma línea, de cara a la gran marcha universitaria prevista para el 2 de octubre contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que anunció el Presidente, Belén Sotelo, Secretaria adjunta del Sindicato de Docentes de la Univesidad de Buenos Aires (FEDUBA) expresó que "el 80 % de los cargos están ganando por debajo de la línea de pobreza".

Rumbo a la #MarchaFederalUniversitaria del miércoles 2 de octubre



26 y 27 de septiembre: PARO NACIONAL UNIVERSITARIO.



Con Docentes y Nodocentes bajo la línea de pobreza, NO HAY UNIVERSIDAD POSIBLE

Lo que quedó pendiente de resolución fue lo nombrado anteriormente: mayor presupuesto y mejoras en sueldos, que se tiene en cuenta dentro de la Ley de Financiamiento Universitario. La misma consiste en actualizar los gastos de funcionamiento por la inflación acumulada de 2023 y, aplicar un aumento cada 2 meses por inflación. En el tema sueldos, permite recomponer los ingresos de los trabajadores por la inflación acumulada en agosto, y hasta que termine el año actualizar los salarios por inflación todos los meses.

"Los docentes quieren dar clases, creo que como cualquier trabajador no nadie quiere vivir de paro", remarcó la integrante de FEDUBA, pero también aclaró que tiene que ser "un trabajo bien pago". Por lo que estas medidas de fuerza siempre "se discuten mucho, que se trabaja con los estudiantes para que ellos no pierdan la cursada, la cantidad menor de clases".

Ante este panorama señalo que si "nosotros no ponemos un límite el año que viene, vamos a estar dando clases en condiciones de precarización cada vez más grandes y para grupos cada vez más reducidos de estudiantes y esa no es la universidad que nosotros queremos".

Ricci agregó que "cuando el 23 de abril, después de la marcha, estábamos en un 40% de pérdida salarial, ahí tuvimos reuniones con la ministra, el secretario de Estado, ninguno nos dio ninguna respuesta positiva, mes a mes vemos deteriorarse el salario".

Hoy hay paro universitario con masiva adhesión, y preparamos la 2da Marcha Federal Universitaria el 2 de octubre.

Les cuento la magnitud de la crisis presupuestaria y salarial de las universidades, y que el presupuesto 2025 que presentó Milei es aún peor.



Les cuento la magnitud de la crisis presupuestaria y salarial de las universidades, y que el presupuesto 2025 que presentó Milei es aún peor. Sale hilo de datos! pic.twitter.com/huj5kzmOcV — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) September 26, 2024

¿Cuánto gana un docente universitario? El sueldo depende de la antigüedad, cantidad de horas trabajadas, y cargo, etc. pero en comparación con un trabajo de ocho horas por día, "el salario inicial es de 600 mil pesos, con lo cual está muy por debajo de la línea de pobreza. Con bloqueo de título y cada mes que pasa estamos 2 o 3 puntos más abajo", expresó Ricci.

En coincidencia, Sotelo detalló que el cargo inicial es ayudante de primera con una dedicación simple cobra hoy 150 mil pesos; un cargo jefe de trabajo prácticos, con 10 años de antigüedad y una dedicación semi exclusiva a la universidad está cobrando alrededor de 450 mil pesos neto. "Es una situación crítica", graficó.

La Ley de Financiamiento Universitario no habla solo de salarios, también contempla el financiamiento de universidades, becas para estudiantes, para ciencia y tecnología, para atención universitaria, por lo que frente a esta situación y ante el Presupuesto que presentó Milei en el Congreso para el año próximo "es un congelamiento del presupuesto de este año. Con lo cual habría un deterioro no solo de los salarios sino de presupuesto para todas las universidades", detalló Ricci.

El rol vital de las universidades públicas

"De la parte de Ciencia y Técnica que tiene que ejecutarse del presupuesto universitario se ejecutó el 0% hasta el día de hoy", sentenció Ricci. En coincidencia, Sotelo expresó su indignación ante "el desfinanciamiento de la ciencia y técnica, el 90% de la investigación en Argentina se hace en las universidades públicas".

"Los investigadores de CONICET en su mayoría tienen su lugar de trabajo en las universidades públicas. Si miramos el Presupuesto 2025 también hay un desfinanciamiento tremendo", añadió Belén y contó que el porcentaje destinado de investigación al año que viene al 0,22% del PBI, esto pone en peligro la permanencia de científicos en el país: "Hay muchos compañeros tanto en universidades como organismos científicos tecnológicos que se están planteando la posibilidad de pasar al sector privado o irse a otros países".

Al igual que ocurre el desfinanciamiento en la ciencia y tecnología nacional, desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología denuncian ataques en el discurso de Milei y sus funcionarios contra científicos e investigadores.

Para seguir siendo una nación

Sí al financiamiento universitario



Declaración completa https://t.co/OY33iOCQfs pic.twitter.com/TmF45BhBCj — CIN (@CINoficial) September 24, 2024

Sotelo expresó que también existe "un ataque en términos ideológicos sobre todo lo público y en particular sobre las universidades, porque contrariamente a lo que cree el Presidente no se adoctrina en las universidades: son los lugares donde se aceptan todas las formas de pensar y donde se discute". Además, opinó que en el Gobierno "creen profundamente que la universidad es un problema y que no debería ser sostenida por el Estado, no debería ser pública".

"Los estudios superiores en otros lugares del mundo son pagos, es un gran negocio la educación, nosotros no lo consideramos como un servicio, lo consideramos como un derecho", reflexionó. En su opinión, lo que el Gobierno debería plantearse es la oportunidad de vender esos servicios educativos, que gozan de gran prestigio, a nivel nacional e internacional.