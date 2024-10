El Gobierno aclaró que los médicos que no estén en la cartilla podrán continuar recetando medicamentos de mostrador

"Lo que hemos detectado es que hay un elevado número de recetas prescriptas por médicos no especialistas, es decir que no consideran la historia clínica del paciente, no lo conocen, y prescriben medicamentos de muy alto precio. El espíritu de esto es justamente eso: los medicamentos de alto precio. Acá no estamos buscando que aquel medicamento tradicional, habitual o crónico que requieren los pacientes sea regulado", detalló.

Oriolo repasó que "a aquellas personas que lamentablemente tienen una enfermedad poco frecuente, ciertos médicos les prescriben; esto no es que no sea legal, pueden hacerlo, pero es necesario que el especialista, que conoce las particularidades de la enfermedad, prescriba correctamente".

Medicamentos

En cuanto a los costos de los medicamentos involucrados, subrayó que "son de altísimo precio, de cientos de miles de dólares". "Es como que un médico no especialista estuviera prescribiendo un departamento de tres ambientes en Recoleta todos los meses", comparó, y consideró que "a lo mejor ese paciente lo requiere pero lo lógico sería que un especialista pudiera recetarlo. Esta es una normativa adicional a lo que venimos siguiendo".

"No es que no va a haber cobertura de las prepagas a los medicamentos que uno pueda necesitar. Esta normativa aplica para planes cerrados", insistió el superintendente. "No vamos a poner el foco en medicamentos habituales sino en los de alto precio. A raíz de estas dudas estamos preparando una aclaración", anticipó.

Al respecto, planteó que "hay que transmitir tranquilidad a la población, estamos preparando algunas aclaraciones para dar más tranquilidad". "El espíritu de la normativa tiene que ver con asegurar los recursos de un sistema y para que realmente los recursos lleguen a quien lo necesita y no que se dispersen en el camino como ha estado ocurriendo", enfatizó.

"Si un médico fuera de cartilla prescribe medicamentos habituales que no son de alto precio no va a haber inconvenientes. El problema no es el medicamento habitual. El pago de los medicamentos de alto costo después tienen el mecanismo de reintegro a través del Fondo Solidario de Redistribución, para ese reintegro nosotros tenemos que validar que haya sido prescripto en forma correcta", expresó Oriolo.

Además, el funcionario adelantó que "para fin de año va a ser obligatoria la receta digital". "Esa es otra de las herramientas que acompaña a este sistema, que va a permitir al usuario un acceso más fácil a los medicamentos y al médico poder hacerla en forma remota. Esto está dentro de un conjunto de medidas que venimos llevando adelante para ordenar un sistema prácticamente quebrado", señaló.