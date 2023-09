El dramático relato del motociclista atropellado en Palermo

Cómo activar Telecentro Play para clientes y no clientes

“La verdad es que la moto no sirve para nada. Viví un momento muy triste, pensé que las iba a ver feas, pero gracias a Dios estoy acá”, relató en exclusivo en C5N.

Sobre el hecho, contó que todo sucedió mientras estaba llegando a su casa. “No me dieron tiempo ni a frenar ni a acelerar. Cuando me quise levantar estaba shockeado y un poco mareado, pensé que me había jodido las piernas”, agregó.

Además, denunció que solamente lo socorrió uno de los hombres, no el que pegó la piña y provocó el accidente. “El del taxi se fue y no tuve más noticias de él”, manifestó.

“Estoy muy enojado con los dos. La gente está muy violenta últimamente”, concluyó.

Fuentes policiales informaron que el conflicto se originó cerca de las 5:50 de la madrugada, cuando uno de los taxistas se enfureció debido a que su colega lo había adelantado en el tránsito para robarle un cliente que se encontraba esperando un colectivo.

El hecho es investigado por la Justicia y se le abrió una causa por lesiones a ambos conductores, pero sin personas detenidas.