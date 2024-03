El desesperado pedido de una madre que necesita un medicamento de $4 millones para su hijo

En el contexto de la desfinanciación de las distintas oficinas del Estado de parte del gobierno del presidente Javier Milei, uno de los programas que está dejando de funcionar es Incluir Salud , creado para brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas. Una de las personas damnificadas por esta situación es Jesús, un joven del partido bonaerense de Malvinas Argentinas que no recibe desde diciembre el medicamento de $4 millones que necesita por su hipertensión pulmonar .

"Hasta diciembre Jesús recibía la medicación del Estado. Fuimos a juzgados y ninguna respuesta. Está perdiendo el pelo y parte de sus pulmones se están inflando", describió.

Teresa, madre de Jesús, remarcó: "Me siento mal, porque de esto depende su vida. Pero dicen que no hay presupuesto".

La medicación que necesita Jesús es macitentan de 10 miligramos, de la que toma una caja por mes.

Embed - MEDICAMENTOS: los MÁS RECETADOS NO PARAN de SUBIR

"Él tiene lastimada la parte derecha del corazón y toma sildenafil, que es para que dilate las arterias de los pulmones para que pueda pasar la sangre. El médico dice 'tenés que pelearla', yo peleo por todos lados", enfatizó la mujer.

Brian retomó la palabra y contó: "En diciembre agarramos una caja donada por una persona cuya madre había fallecido. Y después ya nos quedamos sin respuesta".

"Que Milei ponga dos dedos de frente y piense. Para él los enfermos están atrás. Y no es así. Ellos lo necesitan, no solo él. Gente de PAMI, que necesita sus medicamentos. Oncológicos, patológicos. Está todo cortado. La respuesta es 'no hay presupuesto'", denunció.

"Hace dos días recibimos un mail de la jueza que ya se asoció con el abogado y la Defensoría Civil de la provincia de Buenos Aires. Dieron un plazo hasta el 2 de marzo para obtener una respuesta. Pero son palabras que se lleva el viento", lamentó el hombre.

"Tenemos mucho miedo. Vivimos en una casa y estamos pendientes de él, que no se agite. Si no toma la medicación, la sangre se va a los pulmones y se muere. Sé que esto no le va a tocar el corazón al Presidente porque no se lo toca nadie, nos dimos cuenta hace unos días. No le importó dejar sin trabajo a gente con discapacidad", sostuvo Brian.

Teresa, por su parte, concluyó: "Le diría a Milei que por favor tenga un poco más de sentimiento con la gente enferma. Yo soy jubilada, no puedo comprarle el medicamento a él, estoy muy mal porque no puedo hacer nada sin la ayuda del Estado".