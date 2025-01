Declaró la mamá del primer bebé fallecido en el Hospital Neonatal de Córdoba: "Le reventaron el corazón"

En presencia de Agüero, la mujer contó que después de la cesárea se sometió a una ligadura de trompas, por lo que ella permaneció en el quirófano mientras los profesionales se llevaban a su bebé. "Mi hijo nace, me lo muestran, estaba perfecto. Las palabras de ellos fueron esas: 'Acá está tu hijo, está perfecto'", remarcó.

Cuando se despertó de la anestesia, le dijeron que iba a reunirse con su bebé a las dos horas, pero no se lo llevaron "porque las médicas decían que no estaba lista". "A la hora y media entró una doctora y me dice que a mi hijo lo iban a llevar a terapia porque tenía una arritmia. Yo no dimensioné, pensé que era algo que podían solucionar", explicó.

Cáceres señaló que los médicos le preguntaron si tenía problemas de adicciones o enfermedades preexistentes, porque "no entendían" el origen del problema cardíaco de Francisco. "Le reventaron el corazón. El corazón de mi hijo estaba totalmente destruido", afirmó.

Agregó que los médicos fueron "totalmente desalentadores", le sugirieron hacer una autopsia cuando su hijo todavía estaba vivo y "nunca me ofrecieron ayuda psicológica". "No entendimos lo que había pasado. Me fui agradecida del hospital pensando que habían hecho lo posible para salvarlo, nunca me imaginé algo tan siniestro", lamentó.

Contó que recién cinco meses después, y a través de los medios, se enteraron de que la muerte de Francisco no había sido una fatalidad. "Fue terrible enterarnos de esa forma. Se nos cayó el mundo", afirmó. Una de las pruebas es la ropa de su bebé, que tiene una mancha de sangre en una pierna donde no debía recibir ningún pinchazo.

"A las madres nos dejaron solas desde el Ministerio (de Salud), desde el Hospital. Si nosotros no hubiéramos puesto el cuerpo como lo pusimos, nada de esto hubiera sucedido", destacó Cáceres. "Creyeron que trataban con gente ignorante. Ahora están todos cuidándose por saber qué día empezó todo. Les pido a los presentes que tengan humanidad", concluyó.