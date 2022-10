Declaración de Juan Darthés: "No respondió preguntas y fue poco creíble"

Carla Junqueira, la abogada de Thelma Fardin , habló con Clarín y reveló la actitud de Juan Darthés : " Se recusó a responder mis preguntas y las de la fiscalía. Preservó su derecho constitucional a no autoincriminarse ". De esta manera, confirmó que solo declaró lo que ya tenía preparado con una extensión de 2 horas y no accedió a ponerse a prueba a quienes están encargados de encontrarlo culpable.

Además, también se refirió a la declaración en cuestión: "La hizo en forma confusa, poco creíble, mientras ella estuvo muy tranquila con su verdad, y no podía creer las mentiras que escuchaba". Así, aseguró de forma pública que lo que dijo el actor brasileño es falso y está alejando de la verdad que buscan demostrar junto a Thelma Fardin.

Por último, sobre la posible sanción que recibirá Darthés, Junqueira remarcó: "Creo que la sentencia estará a principio del año que viene. El conjunto probatorio es muy fuerte, es para una sentencia condenatoria". Así, confirmó que sigue latente la posibilidad de que el actor vaya a prisión si es encontrado culpable. "Estoy agotada", afirmó la actriz al salir de la audiencia.

Las duras palabras de Thelma Fardin antes de la declaración de Darthés:

En medio de muchas especulaciones por la declaración de Juan Darthés luego de las palabras de su abogado Euro Bento Maciel, la actriz Thelma Fardin habló con la prensa sobre sus sensaciones y qué esperaba del actor brasileño en el juicio. "Fue una lucha desigual, es un poder muy fuerte el que estamos enfrentando", es la frase más fuerte de todo lo que dijo en la puerta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

Con una postura de mucha tristeza, la actriz aseguró: "Tuve tantas trabas en el camino, qué queda para las personas que no tienen herramientas, que no tienen amnistía internacional, que no tienen abogados, que no tienen una voz, que no son conocidas, qué queda para todas esas personas. Este caso pesó mucho sobre mis espaldas en estos años". Luego de la denuncia realizada en 2018, Fardin recibió muchas críticas por las redes sociales, donde la acusaron de muchas cosas de forma injustificada.

Declaraciones de Thelma Fardin antes del juicio contra Juan Darthés

"Recorrimos el camino de la justicia con todos los vericuetos que eso tiene, con lo difícil, con lo complejo, con lo agotador que es, porque es poner el cuerpo millones de veces, porque a mí me hicieron 9 pericias y él solamente tiene 1 pagada por él", finalizó por declarar Thelma Fardin. De esta manera, reconoció las dificultades que tuvo que atravesar en este tiempo que pasó desde que denunció a Juan Darthés.