Crimen de Tomás Tello: los dos acusados menores de edad se negaron a declarar

“Salieron muy rápido, era lo que se esperaba y se negaron a declarar”, agregó. En referencia a las otras siete personas mayores de edad que se encuentran detenidas y están siendo investigadas, fuentes a cargo de las investigaciones confirmaron a C5N que los mismos serán indagados en horas de la tarde.

Tomás Tello 2-1-24.png Tomás Tello fue asesinado en Santa Teresita. La Justicia investiga a 9 personas como partícipes del hecho.

Crimen de Tomás Tello: los datos clave que reveló la autopsia

La autopsia realizada sobre el adolescente e 18 años asesinado en Santa Teresita reveló que sufrió una herida punzocortante en el tórax, el Fiscal de la causa adelantó que el autor del crimen fue identificado como Damián Kopelián y tenía antecedentes penales, la carátula del hecho cambió a "homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía".

Los especialistas advirtieron que dicha puñalada derivó "en un taponamiento cardíaco y el posterior fallecimiento de la víctima". En diálogo con la periodista Lucila Trujillo para el programa Nos Vemos por C5N, el Fiscal General de Dolores, Diego Escoda informó que de las 9 personas detenidas, 2 de ellas son menores.

Al respecto, los informantes indicaron que todavía se desconoce cuál fue el arma homicida y que, contrario a lo señalado por fuentes policiales durante el día de ayer, todavía no se secuestró ningún elemento cortante vinculado al hecho.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1742157197730046294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1742159402403078402%7Ctwgr%5E999bff5f57bcad82feb2d1ae278754342fbbd6d8%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fsociedad%2Fcrimen-tomas-tello-los-datos-clave-que-revelo-la-autopsia-n141195&partner=&hide_thread=false EN VIVO | Santa Teresita



Crimen de Tomás: habla Adrián Rodríguez, el abogado de la familia



"Lo que nosotros mantenemos como teoría del caso es que hay una premeditación y una alevosía" pic.twitter.com/wzsXqAcfoS — C5N (@C5N) January 2, 2024

El duro testimonio de Samanta, la mamá de Tomás Tello Ferreyra, asesinado en Santa Teresita

Samanta contó que se enteró del brutal ataque de Tomás cuando a las 7.20 de la mañana de este 1 de enero la llamó una primera de su hijo contándole que el joven de 18 años estaba internado luego de haber sido trasladado por una ambulancia.

“El 24 Tomás lo pasó con nosotros y ya habíamos quedado que el 31 se iba a quedar con los abuelos porque venían familiares de Buenos Aires y que él la iba a pasar con ellos y después de las 12 se iba con los amigos a brindar a la costanera. Estaba contento, había pasado temprano a saludarnos con un amigo. Estaba muy feliz”, lo recordó.

Embed - CRIMEN de TOMÁS: HABLA en VIVO la MADRE de la VÍCTIMA

Haciendo una reflexión sobre el ataque que recibió su hijo, consideró que se trate de “una venganza”. Según recordó la charla que había tenido con su hijo, Tomás había hecho una fiesta en la casa de su abuela, donde vive, dos días antes de Navidad y ese día fueron tres personas que no eran de Mar del Tuyú, pero que hubo una pelea y estos jóvenes habían perdido los documentos.

"Tomás me pidió que los contactara para devolvérselos para que pudieran volver, pero mi hijo nunca llegó a traerme los documentos de esos chicos. Este seguramente fue una venganza porque Tomás no había dejado entrar a la fiesta a estas tres personas, según me dijo el amigo, que cuando ellos van a la casa de Tomi no los deja entrar porque sabía que era para problemas”, relató la mujer que está embarazada.