Brutal ataque motochorro: lo chocaron para robarle la bicicleta 

“La verdad que fue una desgracia con suerte, pudo haber sido peor, me podría haber golpeado la cabeza, me podrían haber pegado el tiro como atino a sacar el arma el muchacho que se lleva la mochila”, sostuvo Marcelo en diálogo con C5N.

Para luego agregar que pese al ataque “hoy doy gracias a que puedo hablar con ustedes y con toda mi familia la verdad”.

Al momento de contar detalles de como fue el ataque sufrido por lo motochorros, la victima explica que “yo cuando salí de la puerta de mi casa, pedaleé un poco y pasa una moto y cuando pasó el segundo, lo primero que le dije fue me vas a robar, estoy yendo a trabajar”.

Y en continuidad con el dialogo describe que “ahí instantáneamente me persiguió y no vi la otra moto que venia que fue la que me impacta. Cuando lo esquivo me pega en la rueda de atrás”.

Con respecto a las lesiones sufridas, Marcelo explicó que "hasta el momento no puedo volver a trabajar" y "el lunes tengo una entrevista con el traumatólogo de miembros superior, y me dieron un mes hasta que se acomode la clavícula o ver si hay que hacer algún movimiento para acomodar el hueso".