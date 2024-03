Brigada Antimosquitos: vecinos de Villa Devoto se organizaron para luchar contra el dengue

Ante la epidemia de dengue que afecta al país, y de la que la ciudad de Buenos Aires no es ajena, los vecinos armaron un grupo que se hace llamar Brigada Antimosquitos que recorre las casas puerta a puerta , concientizando sobre la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

En el programa La voz de la calle en C5N, el cronista Claudio Cardoso entrevistó a Liliana, una de las integrantes de la iniciativa que nació en 2020. La mujer se presentó con un gorro con la forma del mosquito: color negro con diseños blanco-plateados. Comentó que ese atuendo es para llamar la atención: "Esto no es una burla sino que es concientizar y cuidar".

En este sentido, agregó que "hay muchos vecinos que estamos padeciendo el tema del dengue y hablamos de descacharrizar, no juntar agua y limpiar el agua de las mascotas. El trabajo es concientizar casa por casa sobre la prevención".

En cuanto al pico del brote en la Ciudad, otra vecina llamada Analía agregó: "No sabemos si ahora no hubo prevención a tiempo, hemos repartido mosquitero y tul para los cochecitos de los bebés. Muchas veces la gente no toma dimensión de lo que les puede pasar.

"Hicimos repelente caseros, por ejemplo, con agua con esencia de vainilla, o aconsejaron cortar un pedazo del cartón del maple de huevos y quemarlo, el humo que produce tiene el mismo efecto que el espiral y los espanta", añadió. Aunque todos destacaron que para los domicilios "lo mejor es el espiral".

Otra vecina detalló el padecimiento de su hija que se contagió dos veces con dengue: "Es prevenir muertes porque con una segunda enfermedad se puede contraer el dengue hemorrágico que es muy grave".

Junto con su iniciativa pidieron al Gobierno que se organice para tener los resultados de los análisis rápido, ya que aseguraron "hace un mes los estamos esperando". En cuanto al gobierno porteño pidieron limpiar las veredas y las calles para evitar la cría y reproducción del mosquito.