Alarma mundial por un peligroso desafío que se viralizó en TikTok

Los expertos señalaron las consecuencia de esta práctica que puede terminar en un desenlace mortal. Según indicó el National Institutes of Health a The New York Post, “la toxicidad del borax puede causar dolor de cabeza, hipotermia, inquietud, cansancio, lesión renal, dermatitis, alopecia, anorexia e indigestión”. Además, en algunos casos puede tener un desenlace mortal.

borax

Qué es el borax, la sustancia que agregan en las comidas y bebidas

Este compuesto es muy famoso en Estados Unidos, donde en los últimos tiempos, algunos de sus creadores advirtieron que podría ayudar a algunos síntomas como los de la artrosis, artritis y el lupus, entre otros. Por eso es que muchos comenzaron a agregarlo a sus batidos.

Este mito fue desmentido por la Dra. Kelly Johnson-Arbor, médica toxicóloga y codirectora del National Capital Poison Center en The New York Post.

Se trata de un cristal blanco y suave que se disuelve en agua y se utiliza en detergentes, suavizantes, jabones, desinfectantes y pesticidas, además es uno de los principales componentes del boro.