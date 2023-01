Vuelve Walter White: el sorpresivo regreso de Bryan Cranston a su personaje de Breaking Bad

Bryan Cranston volverá a interpretar a Walter White para un comercial en el Super Bowl . El actor regresará a su icónico papel de Heisenberg, luego de las apariciones en "El camino: una película de Breaking Bad" en 2019 y la última temporada de "Better Call Saul".

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más grandes del mundo y uno de los lugares elegidos por excelencia para emitir trailers de películas o comerciales que incorporen a grandes figuras de la cultura pop.

A pesar de su extensa carrera, Bryan Cranston es mundialmente reconocido por interpretar a Walter White y su "alter ego" Heisenberg en la serie Breaking Bad. Es el elegido por la marca PopCorners, para que participe en su comercial y le de una alegría a sus fans.

Vuelve Walther White, de Breaking Bad: el anuncio oficial

El actor publicó recientemente en su cuenta de Instagram, una foto de su personaje caracterizado como Heinsenberg con un elemento en la mano, un paquete de PopCorners, en referencia a la marca que será la encargada de traer su regreso a la pantalla chica.

Entre los detalles de la foto, Cranston escribió la fecha que el comercial saldrá a la luz, el próximo 12 de febrero. Además desde la marca de alimentos, publicaron en su cuenta de Twitter oficial la misma foto pero con la icónica frase de Heisenberg en la serie: "Say my name".

El 2023 recién comienza y en un poco más de un mes, trae uno de los regresos más esperados por millones de fans de Breaking Bad.