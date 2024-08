Vuelve Jurassic World: cuándo se estrena y quiénes serán sus protagonistas

Hasta el momento no hay mucha información sobre esta séptima entrega, aunque el título se traduce como Mundo Jurásico Renacido y esto da a entender que se tratará de un reboot. Tras Jurassic World Dominion, donde se realizó un cierre definitivo a los papeles de Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, se creía que iban a dejar de hacer películas, aunque los ingresos de u$s1.000 millones convencieron a Universal de lo contrario.

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson Jurassic World Rebirth Jonathan Bailey y Scarlett Johansson serán los principales protagonistas de Jurassic World. Universal Pictures

Junto a las dos imágenes que compartieron sobre sus tres principales protagonistas, la cuenta de Jurassic World Rebirth escribió: "Nace una nueva era". En las mismas no se muestra nada muy llamativo, aunque en la de Mahershala Ali es evidente que está intentando distraer a un dinosaurio, tal y como ocurrió en las otras películas.

Mahershala Ali Jurassic World Rebirth Mahershala Ali debutará en el universo de Jurassic World tras su fallida llegada a Marvel Studios. Universal Pictures

Tras las primeras tres películas de la franquicia, Universal decidió relanzar su universo cinematográfico 14 años después y consiguió un rotundo éxito de taquilla. Así, este próximo estreno confirmará que serán más las denominadas "World" que las originales y el orden quedará de la siguiente forma:

Jurassic Park - Parque Jurásico ( 1993 ).

Parque Jurásico ( ). The Lost World: Jurassic Park - El mundo perdido: Jurassic Park ( 1997 ).

El mundo perdido: Jurassic Park ( ). Jurassic Park III - Parque Jurásico III ( 2001 ).

Parque Jurásico III ( ). Jurassic World - Mundo Jurásico ( 2015 ).

Mundo Jurásico ( ). Jurassic World: Fallen Kingdom - Mundo Jurásico: El Reino Caído ( 2018 ).

Mundo Jurásico: El Reino Caído ( ). Jurassic World Dominion - Mundo Jurásico: Dominio ( 2022 ).

Mundo Jurásico: Dominio ( ). Jurassic World Rebirth - Mundo Jurásico Renacido (2025)

