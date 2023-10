¿Volvió el amor? Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fueron descubiertos usando el mismo accesorio

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron meses atrás y no volvieron a verse. Sin embargo, una imagen prueba que podrían estar en proyecto de reconciliación. Ambos no solo estarían usando la misma prenda, sino que el futbolista le habría hecho una romántica dedicatoria.

Tini De Paul Redes sociales

En el último fin de semana se vio al jugar haciendo el calentamiento previo e ingresó para disputar el partido del Atlético de Madrid frente a Cádiz. La cámara puso el foco en los botines como un plano de talle, pero algo llamó la atención: en sus ellos tenía grabada la tiple T.

De Paul Tini Redes sociales

Pero además de eso, se puede ver en dos fotos distintas de ellos en su cuenta de Instagram como utilizan el mismo reloj, del mismo color, de la misma forma y de la misma marca. Todo parece indicar que se lo prestaron entre ellos, pero otros aseguran que es un canje. ¿Hay reconciliación?

La madre de Camila Homs reveló en el Bailando 2023 si Rodrigo De Paul le fue infiel con Tini Stoessel

La disputa entre Camila Homs y Rodrigo De Paul no termina a pesar de que el futbolista se haya separado de Tini Stoessel. Como la modelo tiene un bozal legal, la madre de ella fue al piso y Ángel de Brito decidió hacerle ciertas consultas porque ella aseguró “no saber mentir”

Cami Homs Redes sociales

La respuesta no fue la esperada y sin problemas le consultó si el futbolista le había sido infiel con Tini Stoessel, pero sin nombrar a la cantante. “Bueno…no sé, no sé. No me hagas hablar esas cosas. Hablemos si querés de mi vinoteca, de gintonic”.

“Lo tomo como un sí”, expresó el conductor de LAM y la madre de Homs no volvió a emitir palabra sobre el tema. Este indicio revolucionó las redes y las fans de la cantante salieron disparadas a criticarla, mientras que las seguidoras de Camila la apoyaron.