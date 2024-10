Viviana Canosa y otro round con Javier Milei: "Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV"

"Es pésima oradora, habla muy mal, no sabe leer de corrido. Dudo que pueda comprender un texto. Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV", sostuvo Canosa que ya había acusado al mandatario de "censura".

“No vamos a tomar la antorcha de la libertad”, remarcó la conductora y agregó irónicamente: “Creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana”, sobre el acto de presentación de La Libertad Avanza en Parque Lezama.

"Pensaba mientras lo veía y mientras me angustiaba: ¡Qué papelón!", remarcó Canosa sobre el discurso y la impronta del mandatario. "Como diría (Pablo) Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Impresentable", disparó sobre la hermana del Presidente.

En un tono bajo enfatizó: "No paraba de furciar, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón". Además, atacó al "jefe" por su pasado de repostera: "Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía", y recordó su paso por un programa de juegos de la televisión: "Estaba más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Kaczka... por lo menos ahí hablaba de corrido".

Entre las críticas, aseguró que "su voz era una mezcla irritante de Isabelita con Zulma Lobato", y sobre su forma de vestir que "su look estaba entre Claudio Paul Caniggia y el Pájaro de Vilma Palma". Y concluyó su editorial con otro dardo venenoso: "Se ríe como si estuviera en pedo, no puede leer de corrido y es la secretaria general de la Presidencia".