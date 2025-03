Temor por la próxima eliminación de Gran Hermano: "Hace 3 meses no estoy en placa negativa..."

Durante una conversación entre Martina Pereyra y Santiago Algorta, ella se encargó de exponerle su temor. "Tengo un miedo... De quedar nominada no, de estar en la placa... Me da cagazo. Hay gente mucho más en esa, ¿pero sabes qué pasa? Lo vi en otros Gran Hermano que había gente que no tocaba placa nunca, les tocaba y los sacaban. Me da inseguridad, no voy hace 3 meses a una placa negativa, cuando se fue Renato", reveló.