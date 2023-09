Verónica Ojeda enfrenta graves problemas de salud tras operarse con Lotocki

También reveló a qué cirugía se sometió Ojeda, en esa línea detallaron que se trató de "una lipoaspiración en abdomen y cintura, en espalda para quitarle exceso de tejido graso, y relleno de glúteos".

A su vez, el panelista explicó que "los médicos le aconsejan no hacer ningún tipo de gimnasia que fuerce a lo que tiene que ver con la cintura o con los glúteos para no provocar cierto dolor en esa zona" y que tiene que hacerse un estudio especial con el conocido traumatólogo Alejandro Druetto.

La madre de Dieguito Fernando fue operada por Lotocki hace más de diez años, y no inició ninguna causa, no obstante aclaró que ahora "no tendría problema de acompañar como testigo a todas las denunciantes".

La experiencia de Verónica Ojeda tras ser operada por Lotocki

Hace dos meses atrás contó cómo llegó hasta el falso cirujano plástico: "Una amiga en común del ambiente me recomendó a este hombre. Cuando lo fui a ver obviamente me dijo que sí podía operarme y que podía hacerlo enseguida, a la semana siguiente”, detalló en LAM.

Y agregó un detalle clave: “Me hice una lipo pero después él me agregó un poco de relleno en las caderas porque no tengo nada en esa zona. El tema es que yo no se lo había pedido, lo único que le pedí fue una lipo absoluta, porque me veía mal y él me agregó cosas en otros lugares que yo no le había pedido”.

Relató que, luego de la operación, tuvo que internarse: “En un momento me sentí muy mal y quise ir al baño, pero cuando intenté levantarme de la cama me desvanecí. No había ni una enfermera y yo perdía mucha sangre”.

Por último, expresó que cuando vio todos los casos de Lotocki, fue a ver a un especialista y le explicó los dolores. “Supuestamente Lotocki me iba a poner la misma grasa de mi cuerpo, pero es el día de hoy que me sigue doliendo y todavía no se sabe qué me puso. Constantemente me hago chequeos, yo estoy bien, pero los dolores están y tengo granulomas en diferentes partes del cuerpo”.