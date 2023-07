Venus retrógrado: la lista de famosos que se separaron y la explicación de la astrología

Una de las separaciones más shockeantes para el mundo del espectáculo fue la de Rosalía y Rauw Alejandro que se alejaron tras tres años de relación y a punto de casarse, pero no fue la única pareja que decidió terminar. Esto fue asociado a venus retrógrado. ¿Qué significa eso?

El artista intérprete de Tatto explicó lo que pasó y confirmó la ruptura: " Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso . Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad.

Rosalía Rauw Alejandro Redes sociales

Para finalizar, explicó por qué compartió el comunicado: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Por su parte, Ariana Grande y el agente de bienes raíces Dalton Gómez se separaron luego de dos años de matrimonio, pero aún no firmaron los papeles de divorcio. De hecho, la cantante fue vista en Wimbledon junto a Andrew Gardfield, pero sin su novio ni el anillo de casamiento.

ariana 1png.png One love Manchester: Ariana Grande volvió a los escenarios tras los atentados

Otro de los ejemplos fue el de Sofía Vergara y Joe Manganiello, con quien estuvo durante ocho años. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, expresó.

En el plano argentino, quienes anunciaron la ruptura en malos términos fue Kami y el Moneda, dos influencer que se hicieron famosos por sus videos en Tik Tok. “Jamás te voy a perdonar”, le escribió.

Qué significa Venus retrógrado 2023: qué significa y por qué afecta a las parejas

El movimiento del planeta sea una revisión de las relaciones que se mantienen tanto con las personas como con uno mismo. Pone a prueba la firmeza de las relaciones y se pueden desencadenar sentimientos que estaban reprimidos por eso se habla de la aparición de exs o amantes del pasado.

Comenzó el sábado 22 de julio y terminará el 3 de septiembre, donde entrará en su período estacionario. Saldrá recién a su fase post-retrógrada el 7 de octubre. Esto indica que cuando un planeta está en dirección contraria, se genera el famoso “planeta retrógrado”.