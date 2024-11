Una serie italiana sobre una abogada de época llegó a Netflix y rápidamente es furor: de cuál se trata

Desde su estreno en el 2023 en la gran N roja ha demostrado ser un lanzamiento de época tan adictivo como 'Los Bridgerton', uno de esos que puedes maratonear en un día, y por eso queremos contarte más sobre el personaje real que se esconde detrás.

Sinopsis de La ley de Lidia Poët, la serie italiana que es tendencia en Netflix

En efecto, Lidia Poët fue un personaje real y se la recuerda como la primera mujer que consiguió practicar la abogacía en Italia.

Poët nació en Traverse en el año 1855, en una casa donde era la más joven de cuatro hermanos y tres hermanas. A pesar de la normalidad de las mujeres en la época, entró en la Universidad de Turín para estudiar Derecho. Consiguió su título en junio de 1881, a los 26 años, con una tesis que defendía el sufragio universal y cuestionaba el rol de las mujeres en la sociedad de la época. Dos años después, fue admitida en el colegio de abogados de Turín, pero no duraría mucho.

Como vemos en 'La ley de Lidia Poët', solamente pudo ejercer como abogada durante unos pocos meses antes de ser expulsada del colegio. Los jueces alegaron que las mujeres no podían ni debían practicar derecho. Aunque la serie de Netflix se toma muchas licencias creativas sobre la vida de la abogada, este hecho es completamente cierto: desde el inicio de su carrera, Poët no logró superar las restricciones legales para las mujeres en la Italia del momento. Sin embargo, no hay constancia de que formase un tándem con su hermano para seguir resolviendo casos en la sombra. Eso se lo dejamos a la ficción.

Tráiler de La ley de Lidia Poët

