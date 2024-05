Un reconocido artista no se esconde de las cámaras con su nueva compañera tras su reciente divorcio

Es que, en las últimas horas, el actor y la bailarina fueron vistos saliendo juntos del teatro Ateneo Cecilia Bernasconi en Villa del Parque luego del debut de la gira de la obra Lo Mejor de Nito y Cherutti. Ambos se retiraron últimos, cuando el elenco y el público ya no estaban en el lugar, pero sí fueron aguardados por la prensa y los fotógrafos los esperaron hasta pasada la medianoche.

Si bien el exmarido de Cecilia Milone se mostró muy cómodo y la bailarina también estuvo sonriente todo el tiempo, ninguno habló al respecto con la prensa y se retiraron juntos subiéndose en el mismo auto.

De esta manera, queda más que confirmada el romance entre el productor teatral con la ex de Rodrigo Noya, con quien se lleva 30 años de diferencia, que no es un obstáculo para vivir este amor. Hace poco más de diez días también habían ido a un estreno teatral y allí se habían mostrado a los abrazos ante el público.

El fuerte descargo de Belén Di Giorgio por ser señalada como la tercera en discordia

Tras varios meses de la separación entre Nito Artaza y Cecilia Milone, Belén Di Giorgio fue señala en varias ocasiones como la responsable de la ruptura de los famosos artistas, sin embargo, recién ahora la bailarina decidió salir a hablar del vínculo que lo une con el actor.

En un mano a mano con Intrusos (América), Di Giorgio aseguró que decidió aclarar las cosas, “más que nada por mi nombre porque se hicieron unas afirmaciones completamente falsas”. “Decidí ponerle fin a eso y limpiar mi nombre”, señaló.

Cc @Intrusos pic.twitter.com/bWAqHhFER5 — América TV (@AmericaTV) May 22, 2024

En ese punto volvió a dejar en claro que no es “ninguna tercera”: “Nunca lo fui y jamás fui amante tampoco, nunca lo hice. Todas esas cosas son mentira y a esta altura ya me cansa”.

Por otro lado, cuando le consultaron por su vínculo con Nito, Belén indicó: “Es lo que dicen muchos dicen y quizás es lo que ustedes (prensa) observan, pero yo te puedo decir de estar adentro de la relación que no sucede”.

“No le veo como un padre, pero sí lo quiero un montón y estoy agradecida. Ella tampoco, era como una mamá artística”, se sinceró sobre Nito y agregó: “A él lo veo como a un amigo. La situación de hoy es diferente. En otro momento te hubiera dicho no, pero después, no sé lo que puede pasar en un futuro”.