Un posteo en redes de Paula Chaves alertó sobre su estado de salud: qué dijo la modelo

paula caves.avif

“Sin dudas una de las cosas que más me cuesta es frenar…”, escribió Chaves en una publicación en Instagram. La publicación estuvo acompañada por la foto de la actriz acostada en la cama a punto de ver una pelicula en el televisor. “El cuerpo solito lo pide sino se lo das”, agregó.

paula chaves.avif

"Estoy bien, me bajaron las defensas”, aclaró la conductora para finalizar, y precisó su cuerpo no aguantó la rutina extrema: “Fue una semana bastante movilizante. El aire acondicionado. Y la joda obviamente, que a esta edad cuesta el doble recuperarse”. Finalmente, decidió dar más detalles de su situación y expresó: “Estoy engripada en mi casa”.

Paula Chaves reveló una insólita profesión que aún no ejerció y sueña con hacer

En una entrevista con Fer Dente en su nuevo programa que sale por America Tv, Noche al Dente, la modelo se animó a las preguntas del conductor y reveló que aún tiene un objetivo profesional pendiente y hasta el momento no pudo concretar.

“Pau, sabés que acá vas a tener que cantar mucho ¿no?”, le advirtió Fer y en ese momento ella reconoció: “Yo soy una cantante frustrada. Benjamín Amadeo, un amigo al que quiero mucho, una vez me dijo ‘todavía estás a tiempo’. Pero no tengo ni oído para tocar el timbre”, señaló.

La mujer de Pedro Alfonso insistió sobre el tema: “Te juro, amaría hacer musicales. Es mi sueño”. Por su parte, Fernando Dente la animó: “Estás a tiempo, te lo digo yo también”.

En el ciclo acostumbran que los invitados canten una canción con el conductor antes de pasar al sillón donde se realizan las entrevistas, y la modelo eligió La Isla del Sol.

“¿Por qué elegiste este tema?”, le preguntó a Paula. “Lo elegí y después dije `ay no sé si era este`. Lo elegí porque pensé que con este me había dado mi primer beso pero en realidad no, ya había sido antes en un boliche con un novio que fue muy importante para mí, el negro al que le mando un beso y fue una canción que marcó mis primeras salidas a los boliches, después la bailaba con amigas como si fuera mi tema”, recordó.