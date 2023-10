Un familiar de Marcelo Tinelli se fue del país y no se sabe si regresará: qué pasó

A través de una publicación en Instagram, Mica Tinelli compartió múltiples imágenes de su viaje y escribió: "Emprendí mi viaje hasta Arabia con mucho miedo, no les voy a mentir. Hasta el 2021 yo no me animaba viajar sola en avión, me daba mucha fobia. Más de 24 horas de viaje, un día entero sola en Arabia porque Lichi estaba concentrado". De esta manera, a sus 35 años, sorprendió con esta revelación sobre su temor.