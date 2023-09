Bailando 2023: Marcelo Tinelli le hizo un fuerte reclamo a sus hijos en pleno vivo

El conductor Marcelo Tinelli volvió a la televisión con el Bailando 2023 y estuvo presente Micaela, su hija mayor. Además, hubo figuras de todos los canales que no se querían perder el estreno total, pero quienes no fueron son sus hijos menores. Ante esto, decidió reclamarlo.

Pero aprovechó un momento para agradecerle puntualmente a su hija más grande, pero tirar una indirecta al resto de los hijos que no pudieron estar ahí. “Es la única que hoy me acompaña acá. Te amo, lo sabés. Es como la madre de todos, la que nos pone orden a todos nosotros. Incluso a mí”, agregó.

BAILANDO 2023: PRIMER PROGRAMA COMPLETO CON FLOR VIGNA, PAMPITA, CALLEJERO FINO Y MÁS! (04/09/23)

Y disparó: “Cande está en estos momentos en España con su novio, Coti, y nos iba a estar viendo, pero son cinco horas más, así que mañana lo va a ver. No hay ningún problema. Le mando un beso a mi hijo Fran que me dijo ‘voy, papá' y sabés que es seguro. No vino, pero está en casa. No dijo a dónde iba. Pero lo está viendo desde casa con El Tirri”.

Por último, aclaró que el menor de todos tenía compromisos escolares: “Lolo que me debe estar viendo con su mamá, con Guille (Valdés), porque seguramente hoy hubiera querido entrar conmigo. Ayer, cuando hicimos la pasada, bajó conmigo y me dijo ‘mañana voy a estar acá, ¿no?’ y le dije que tenía que ir al colegio. Pero me hubiera encantado tenerlo”.

Los elogios de Pampita para Camila Homs y el palo para Rodrigo De Paul en el Bailando 2023

Camila Homs fue una de las dos participantes que abrieron la pista en el debut del Bailando 2023 y su participación fue positiva, a pesar de los puntajes de Ángel de Brito y Marcelo Polino. Pero quien más contenta se quedó fue Pampita, quien aprovechó su devolución para halagarla y le tiró una indirecta a Rodrigo De Paul.

Pero lo curioso se dio durante la devolución de Carolina Ardohain: “Me alegro mucho de todo lo que estás haciendo para vos, después de tantos años haciendo cosas para otros. Sos una madraza, me encanta que estés en esta pista, espero que te traiga muchas satisfacciones”.