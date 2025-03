Por otro lado, Ulises resaltó: "No quiero darle relevancia a esa soberbia... ¿Y la palabra perdón? Yo no quise insistir de mi parte. Ellos tienen eso de no pedir disculpas". Con estas palabras, quedó evidenciada la guerra de la casa de Gran Hermano contra el grupo de Tato y Luz con la participante de la polémica.

Bati, Selva y Ulises indignados con la actitud de Luciana: "Quiso desviar la atención, 'no quiero darle relevancia' dice la soberbia [...] es un tema muy serio, y si fuera al revés?"#GranHermano pic.twitter.com/ud9ewd8HJ8 — TRONK (@TronkOficial) March 13, 2025

Y esto no es lo único, sino que Luciana habló sobre la sexualidad de Ulises durante su defensa en el vivo y esto enojó mucho al cordobés, ya que él nunca habló de forma abierta sobre su vida privada. Por eso, la participante de Santa Cruz podría haber hecho su propia tumba luego de meses dentro de la casa de Gran Hermano.

