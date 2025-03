Luciana restó importancia a la acusación de acoso en Gran Hermano: "Es porque está en placa..."

Tras recibir el duro apercibimiento por parte del Big Bro y delante de todos sus compañeros, Luciana se juntó con Luz, Sandra y Tato para hablar sobre lo ocurrido. En un primer lugar, buscó explicarles qué había pasado con Bati: "Para mí era algo divertido darle vuelta la foto y abrazarlo... Hoy me lo dijo bien, no me lo dijo mal".