Grave denuncia de acoso en Gran Hermano: "Viene y me apoya..."

El participante Santiago "Bati" Larrivey realizó una grave denuncia de acoso sexual contra Luciana Martínez en Gran Hermano y Telefe quedó en la mira del público luego de una repudiable situación que no debería tener lugar en el reality show .

Mientras los participantes Bati, Chiara, Marcelo y Ulises se encontraban en una de las habitaciones, la conversación llegó a un polémico tema que fue revelado en un primer lugar por Mancuso. Haciendo referencia a algo que había ocurrido minutos antes en el patio con Luciana, expresó: "¿ 'Así me vas a mirar cuando esté arriba tuyo?' Todas cosas así... ".

Ante esto, Santiago decidió agregar: "Y así es constante... Yo tipo estoy caminando y viene y como que me apoya... Yo le dije, y primero lo llevo para el chiste para no decirle 'cortala, hija de puta'. Se lo dije en la fiesta, se lo dije acá en la cama que se me vino a acostar...". Con estas palabras, los televidentes rápidamente apuntaron contra Telefe y el clip se hizo viral en redes sociales.

Tras la viralización de este clip, los fanáticos de Gran Hermano rápidamente encontraron las pruebas y comprobaron que los dichos de Luciana eran reales. En este nuevo video se pudo escuchar: "Yo me perdí en tus ojos... Qué lindos ojos que tiene Bati, ¿cómo me vas a mirar? Si estoy arriba, ¿cómo me miras?".

