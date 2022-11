Tremendo cruce entre Yanina Latorre y Esmeralda Mitre: "¡Sos una bestia humana!"

Ni bien la panelista dio su opinión, la actriz amenazó con irse. “Me voy a levantar. No tengo ganas de hablar con ella, me parece una maleducada extraordinaria. No lo voy a soportar. Fue muy agresiva todo este tiempo conmigo”, lanzó.

Yanina Latorre

Latorre no se quedó atrás. “Quedás como una maleducada, estás todo el tiempo a la defensiva. Te cuesta mucho escuchar la opinión del otro. Quedás autoritaria, quedás mal vos. Me das patética hoy. ¿Quién sos para decir que un panelista no puede hablar? Es mi lugar de trabajo, me calla Marcelo nomás. Decretás qué se puede decir, sos una dictadora que se sentó acá...”, aseguró. Mitre, entonces, aprovechó el término “dictadora” para recordar la Dictadura Militar.

“Sos una bestia humana. ¿Me hablás de Dictadura? ¿Cómo vas a hablar de Dictadura en un programa así? Estás loca. No podés decir Dictadura. Es una bestialidad. ¿Sabés la gente que sufrió este país por eso? No voy a permitir que me digan dictadora con lo que pasó en este país. Es una verdadera locura decirle dictadora a alguien”, arremetió.

“No estás bien Esmeralda, decís incoherencias, no te quiero decir loca pero no estás bien. ¿Se metió con los judíos y no se te puede decir loca?”, contestó Latorre.