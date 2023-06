Trasladan a L-Gante a La Plata: con quiénes compartirá la cárcel

Los ocho rugbiers todavía se encuentran en dicho presidio a la espera de que el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) determine dónde deberán cumplir el resto de su sentencia. Se cree que la demora en decidir el traslado tiene que ver, principalmente, con su seguridad, ya que, si se los separa, podrían quedar expuestos en otra cárcel y ser atacados, aseguraron desde Infocielo.

En la Alcaldía N°3 cumplen su condena a 15 años de prisión Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, en tanto que cumplen prisión perpetua Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli.

La mamá de L-Gante explicó por qué Alejandro Cipolla no seguirá siendo el abogado de su hijo

En los últimos días, el que era el defensor del artista, Alejandro Cipolla, anunció en sus redes sociales que ya no seguirá siendo el abogado de Elián Valenzuela.

abogado lgante.JPG

En ese sentido, fuentes judiciales indicaron a Télam que el nuevo abogado del oriundo de General Rodríguez es el penalista Juan Pablo Merlo, quien ya se desempeña como defensor en otras causas del cantante.

Cipolla aseguró que fue él quien tomó la decisión de renunciar a la defensa del músico en todas las causas en que lo representaba, y dejó en claro que su relación con L-Gante está “perfecta” pero aseguró: “Como toda relación profesional, entiendo que se desgasta luego de tanto tiempo”.

Por su parte, ante esta situación, fue la propia madre del músico quién habló sobre la renuncia de Cipolla. “No puedo decir nada del doctor Cipolla porque te defrauda. Me parece que en algo se equivocó, en algo falló. No te puede decir realmente cuál fue el punto”, apuntó Claudia Valenzuela en diálogo con Secretos verdaderos (América).

“La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas, tuvimos esperanzas, pusimos toda la fuerza y fueron pasando los días y no encontramos nada claro”, sostuvo la mujer y agregó: “Ahí te vas dando cuenta que hubo cosas que no se realizaron que hay que realizarlas a tiempo. Y bueno, a esperar”.