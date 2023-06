Top 10 de Netflix: el desgarrador documental que tenés que ver

Este documental biográfico que aborda como tema central una enfermedad está producido por la compañía Story Syndicate y distribuido por el servicio de entretenimiento.

Según se anticipa de la producción, trata de "una angustiada pareja de Florida lucha contra las autoridades por la custodia de su hija enferma tras ser acusados de maltrato infantil".

Cuando tenía 9 años, Maya Kowalski ingresó en el hospital Johns Hopkins All Children’s en 2016 debido a una enfermedad rara. Ni ella ni su familia se imaginaban la odisea que los esperaba. Mientras intentaban comprender su enfermedad, los miembros del equipo médico empezaron a poner en duda los lazos que unían a los Kowalski.

De repente, el Estado asumió la guardia custodia de Maya, pese a que sus padres estaban desesperados por llevarse a su hija de vuelta a casa. La historia de los Kowalski, contada por ellos mismos, cambiará para siempre tu percepción de la atención pediátrica.

