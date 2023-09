En ese instante, el conductor del programa se acercó a la bailarina de Holder que quedó sola y le consultó qué había pasado. “Está muy mareado. Ya se sentía medio mal acá (el estudio) y tuvo que salir”, explicó en un principio Agostina Caute mientras las cámaras mostraban al influencer en el estacionamiento agachado contra la pared.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPoggiboy_%2Fstatus%2F1704671841095127220&partner=&hide_thread=false Holder se descompuso y se fue a vomitar a las cocheras del estudio.#Bailando2023 pic.twitter.com/ZoNq6ce6rK — PoggiBoy (@Poggiboy_) September 21, 2023

Luego, Holder fue trasladado a la ambulancia y el conductor se acercó y lo contuvo mientras se lo veía acostado sobre una camilla boca abajo llorando desconsoladamente. Al volver al piso, Tinelli explicó: “Ahora estaba respirando profundamente y más calmo, pero me dio mucha pena, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo que estaba llorando en la cama”.

“Ojalá que se mejore. Me parece un pibe de primera, siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso con nosotros, y me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él”, agregó el conductor.

Tomás Holder habló sobre los ataques de pánico durante la gala de eliminación del Bailando 2023

Luego de haber sido atendido por los médicos que estaba en la ambulancia, Tomas Holder volvió al estudio y habló con Marcelo Tinelli quien le preguntó qué le había sucedido. “Tuve un ataque de ansiedad de vuelta. No me gusta mostrar esto. No soy esto, no quiero dar el papel de pobrecito ni nada”, empezó explicando.

Y agregó: “Estoy luchando con ataques de pánico. Trato d solucionarlo. Pido perdón. Estoy dando lo mejor de mí, a veces no me sale. A veces me matan por algo que no soy. No soy mal pibe. Quiero hacer las cosas bien y a veces no me sale, no sé bailar. Estoy yendo al psicólogo para poder evitar todo esto. No quiero dar este papel, estoy para más”.

En ese momento, el conductor le remarcó que no tenía que pedir perdón, y le aconsejó estar tranquilo y “calmar la mente”. Tras escuchar sus palabras, Holder volvió a romper en llanto.

Por último, reflexionando sobre los comentarios que el ex Gran Hermano recibe en las redes, Marcelo Tinelli trató de consolarlo: “Las cosas personales las tenes que solucionar en privado. Pero acá gozas de todo nuestro cariño y amor. Te bancamos. Andá a descansar, tranquilo”.