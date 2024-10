Tití Fernández: "Maradona es un monstruo y está acá entre nosotros"

Tití Fernández habló de su amistad con Diego Maradona y aseguró que "es un monstruo y estoy seguro que está acá con nosotros". El periodista recordó cómo lo ayudó el ídolo del fútbol en su carrera profesional: "Maradona me llevó al vestuario cuando ganaron el campeonato del mundo en México, fui uno de las 35 o 40 personas que estaban ahí".

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, Titi dimensionó el significado del Diez en un mundo sin redes sociales ni internet: "Diego fue Maradona en un momento en que no había redes sociales. Diego fue Gardel en esa época".