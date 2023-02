Tini y Rodrigo de Paul en el Día de San Valentín: mensajes amorosos y nueva canción llamada "Cupido"

La pareja de la cantante Tini Stoessel y el campeón mundial con la Selección argentina Rodrigo De Paul, con nuevo look, mostraron su amor en las redes sociales celebrando el Día de los Enamorados , o el homenaje a San Valentín.

El centrocampista devolvió la historia de la artista en Instagram con un contundente "Te extañooooo" con corazones rosas con flechazos en celeste para expresarle su amor mientras sigue su exitosa carrera profesional en España.

Ella sigue con sus presentaciones y shows por el país y próximamente viajará a España para un concierto, el 25 de marzo en Madrid, en The Bassement Club y se volverá a encontrar con el deportista.

TINI STOESSEL y RODRIGO de PAUL CELEBRARON su PRIMER DÍA de los ENAMORADOS a la DISTANCIA

Rosas de Rodrigo para Tini Redes Sociales

Tini Stoessel lanzó su nuevo tema "Cupido"

Tini anunció el lanzamiento de la canción Cupido que lleva el mismo nombre de su nuevo disco, que salió este martes en el marco del Día de San Valentín.

La artista compartió dio la noticia y la hora (19:05) en que se estrenará el tema y alentó la expectativa de sus millones de seguidores que la siguen adonde vaya.

"Tardo pa´contestarte/ y tu tardas pa´madurar/ algo me dice que ya es muy tarde/pero no me dejo de preguntar/

Qué nos pasó que cuando estábamos bien se complico...", según el video oficial que se conoció este martes.

TINI - Cupido (Video Oficial)

Rusherking le dedicó "Perfecta" a La China

El cantante de música urbana Rusherking grabó el tema Perfecta, con Dread Mar, con La China como protagonista del nuevo single y donde actúa la pareja.