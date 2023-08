Tendencias en Netflix: la docuserie sobre un crimen real que mantuvo atento a todo el mundo

Se estrenó el pasado 16 de agosto en la plataforma de streaming y realizó un repaso por el litigio legal que llevaron a tribunales Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard.

El conflicto judicial entre estas dos personalidades traspasó de las salas judiciales a las pantallas de TikTok, marcando el inicio de una nueva era mediática.

Su directora Emma Cooper es la encargada de retratar lo que ocurrió en dicho juicio, que fue transmitido en vivo y del cual se hicieron eco las redes sociales y programas de espectáculos.

Este documental cuenta con tres capítulos donde no solo ofrece una perspectiva íntima del enfrentamiento legal, sino que se adentra en los rincones oscuros de la fama y el poder de las redes en la percepción pública.

Intercalando los testimonios de los protagonistas, son comparados por primera vez y analizando las consecuencias que tuvo en Internet.

Se retrata a detalle cada uno de los hechos que acontecieron durante el juicio, tomándose la licencia de cuestionar su relevancia en la sociedad actual.

En el primer capitulo llamado “Truth on Trial” se habla sobre los detalles de dos infames momentos de la relación de Amber Head y Johnny Depp y son escuchados por el jurado.

En el capítulo 2 denominado “Breaking the Internet” trata sobre la cobertura online del juicio que se vuelve desagradable mientras la dramática batalla entre las estrellas de Hollywood continúa en el tribunal.

En el ultimo capitulo “The Viral Verdict”, Depp y Heard esperan el veredicto tras la conclusión del juicio.

Depp Vs Heard: The Verdict (Official Trailer)