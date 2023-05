Telefe no puede cerrar el contrato de un reconocido conductor y peligra uno de sus éxitos

En las vísperas de la séptima temporada, el conductor de uno de los programas más destacados de Telefe podría no emitirse este año puesto que no arreglan contrato. Se trata de Andy Kusnetzoff y PH: Pomos Hablar , el cual se emite los sábados por la noche.

El motivo principal por el que no firma es porque no encuentran lugar en la grilla televisiva para poder ser parte. Uno de los rumores más fuertes que circularon tenía que ver con que el contrato del conductor era muy alto como para ser pagado e incluso deslizaron que pasaría a conducir La Peña de Morfi.

“Yo creo que va a volver en algún momento, estamos viendo”, expresó Andy luego de ser consultado por LAM. Y agregó: “Hay un montón de charlas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver. El tema es cuando".

Le quitó relevancia a la situación y aclaró que no hay apuro: “Yo creo que estamos en charlas sin apuro porque la verdad es que queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación y tiene que ver con eso. Y está bueno no apurarnos con eso, es lo que convenimos con el canal. Pero estamos ok, no hay ningún drama”.

Sin embargo, Yanina Latorre luego confesó: “Tengo un datito del canal: él se encaprichó con varios pedidos, se puso firme, y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede. Pero no me dicen cuál es el capricho”.

Jey Mammón le genera un gran problema económico a Telefe: qué pasó

Luego de la denuncia de Lucas Benvenuto hacia Jey Mammón por abuso sexual a un menor, Telefe decidió suspender al conductor de manera momentánea hasta que se resuelva la situación judicial, pero esto le generaría problemas económicos al canal. Esto provoca que no puedan conseguir un reemplazo.

En las últimas horas, el Jey se expresó en redes sociales luego de la muestra de cariño de un fanático en medio de La Peña de Morfi con un cartel que decía “Que vuelva Jey”. Esto generó controversia en redes sociales, pero desde la producción siguen firmes en su postura.