Taylor Swift desató una guerra en redes entre México y Argentina

La intérprete de Anti-Hero seleccionó varios temas de cada álbum para tocar en vivo, pero se vio obligada a dejar decenas afuera. Por eso, uno de los momentos más esperados por los y las swifties son las "surprise songs" o "canciones sorpresa" que interpreta en el set acústico.

Estas canciones son dos por show, pueden ser de cualquier disco y, salvo raras excepciones, no se repiten a lo largo de la gira: cuando Taylor las toca en una ciudad, otra las "pierde". Y ese es precisamente el problema, ya que México se "quedó" con algunas de las canciones más queridas por los fans.

A lo largo de las cuatro fechas en el Foro Sol, las canciones sorpresa que sonaron fueron I forgot that you existed, Sweet nothing, Tell me why, Snow on the beach, Cornelia Street, You're on your own kid, Afterglow y Maroon. Mientras el público mexicano festejó, las y los argentinos se lamentaron de que no las tocara en Buenos Aires.

El principal punto de conflicto fue You're on your own kid (YOYOK), que en nuestro país se vinculó con Lionel Messi y el Mundial de Qatar 2022 gracias a la campaña en redes de la TV Pública. "Decían que YOYOK era de cierto país y por cierto jugador, Taylor la canta en México. Karma is Taylor Swift", se burló un fan mexicano.

"Aunque Taylor repita YOYOK en Argentina siempre vivirán con el hecho de que si lo hace no será porque sea la canción de Messi o de su país, sino porque seguramente ahorita se pondrán a pedirla en Twitter y ella lo hará por eso nada más, les tocó soportar", señaló otra.

A pesar de todo, los y las swifties de Argentina mantienen la esperanza de que suene en el Monumental. "¿Quién dijo que necesitamos el consentimiento de Taylor? Nosotras ya arreglamos que vamos a empezar a cantar YOYOK y no le va a quedar otra", aseguraron.