Tato Algorta confirmó dónde vivirá tras ganar Gran Hermano: ¿se vuelve a Uruguay?

"Conozco mucha gente de acá, me encanta cómo son, su forma de ser, lo buena onda. Tenía ganas de venir, hacer home office, acomodar mi laburo, y me termina surgiendo esta oportunidad hermosa de alojarme en la casa de Gran Hermano", concluyó. Todo esto no hizo más que confirmar que se quedará en nuestro país, al menos por un tiempo.

¡EXCLUSIVO! Tato de Gran Hermano habló de los rumores de romance con Cande Molfese Recién salido de la casa de Gran Hermano 2024 y tras haberse coronado campeón de la última edición del exitoso reality, Santiago Tato Algorta habló en exclusivo con PrimiciasYa y, en un adelanto de la entrevista que saldrá más adelante, habló por primera vez de la versión de romance con la actriz Cande Molfese. Y en las últimas horas, hubo un dato que se conoció sobre la vida personal del uruguayo que se robó toda la atención. Todo se dio cuando en Cortá por Lozano (Telefe) la familia de Tato y su mejor amigo hablaron del triunfo del jugador. Pero fue la ex jugadora Sandra Priore quien lo mandó al frente con una picante confesión al contar que el gran ganador salió con una famosa actriz antes de entrar a Gran Hermano. "Me dijo que fue un touch and go, pero me dijo que nunca me iba a decir quién es", arrojó de manera sorpresiva Sandra. Fue entonces que el panel del ciclo que se emite todas las tardes por el canal de las pelotas comenzó a stalkear a Tato en sus redes sociales y fijarse a qué famosas seguía. Cuando nombraron a Cande Molfese, Vero Lozano la dio por descartada por tener pareja. Pero el mejor amigo de Tato se mandó al frente cuando lanzó: "Ustedes nombraron a algunas personas que ahora están en pareja, pero en ese momento cuando pasó algo con Tato estaba soltera". Fue entonces que dieron por confirmado el supuesto romance entre Santiago y la ex actriz Violetta, Cande Molfese. Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Tato dijo: "No, con ella no tuve nada. Intercambiamos alguna vez mensajes por instagram, pero no más que eso. No tuve ningún affaire con ella, no pasó nada", aseguró Tato ante la consulta de este portal.