Tini Stoessel habló por primera vez después del descargo de su padre: "Toqué fondo"

La artista Tini Stoessel hizo un fuerte descargo en redes sociales luego de la agresión verbal de una usuaria de X (ex Twitter), luego su padre publicó unas palabras para defenderla. Ante esto, la exprotagonista de Violetta habló con Yanina Latorre y reveló: “Toqué fondo”.

Alejandro Stoessel Redes sociales

Y agregó: “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico que, refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”.

A partir de esto, Yanina Latorre contó en LAM que habló con Tini sobre lo sucedido y que ella le transmitió tranquilidad: “Estoy bien, amor, solo que me quedé callada muchas veces”.

“Todo el mundo está haciendo referencias a cosas que no son, cuando claramente me estoy refiriendo a muchas cosas que me pasaron. Toqué fondo, muchas veces, leyendo tantas duras críticas durante tantos años. Ahora estoy mucho mejor", concluyó.

Tini Stoessel reapareció en redes sociales con un crudo descargo: "Terminé muchas noches sin querer despertarme"

La cantante Tini Stoessel publicó un descargo en su cuenta de X (exTwitter) luego de que una usuaria de la red social la haya acusado de ridícula y le haya cuestionado sus actitudes actuales. “No tenés la mínima idea”, le contestó.

Tini Stoessel en la red social X Redes Sociales

“¿Contame qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show. Ridícula”, le dijo la usuaria Babyrancia, que luego borró el tuit.

“Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente. Desaparecer”, disparó.