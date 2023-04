Subastan objetos de la extensa colección privada de Freddie Mercury

Previo al remate que se dará más de 30 años después de su muerte, el público podrá visitar una muestra cronológica que da a conocer el legado de Mercury con elementos notables de la colección que eran parte de su casa Garden Lodge, en el barrio de Kensington.

26-04-2023_la_casa_de_subastas_sothebys.jpg

Mercury era conocido por ser un gran coleccionista. Cuando murió en noviembre de 1991 por complicaciones relacionadas con el HIV, su patrimonio era custodiado por una amiga, Mary Austin.

Según las estimaciones de los voceros de Sotheby's, la valuación de la colección está estimada en 6 millones de libras esterlinas y parte de las ganancias se donarán a una organización benéfica, "Mercury Phoenix Trust", y a la fundación del cantante y amigo de Mercury, la "Elton John Aids Foundation". Las dos organizaciones trabajan en la lucha contra el HIV.

"Durante muchos años, tuve el privilegio de vivir rodeado de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y amaba" sostuvo Austin y quien admitió que "los años han pasado y ha llegado el momento de la decisión de cerrar este capítulo tan especial en mi vida".

"Era importante para mí hacer esto de una manera que siento que a Freddie le hubiera encantado. Y no había nada que le gustara más que una subasta”, reflexionó la amiga del cantante sobre los motivos que la llevaron a lanzar la venta.

Subasta de objetos que pertenecieron a Freddie Mercury: los detalles

Los lotes incluyen borradores de algunas de sus canciones y también los llamativos trajes que Mercury vestía en los conciertos, entre ellos la mítica corona que llevó durante la última gira de Queen en 1986. La pieza tiene un valor histórico especial y la casa de subastas quiso hacerlo explícito.

Inspirada en la corona con la que se consuman las coronaciones en el Reino Unido, la pieza se exhibirá en las ventanas de Sotheby's New Bond Street desde este miércoles 26 de abril hasta el 5 de mayo, en la antesala de la coronación del rey Carlos.

corona freddie mercury Télam

Entre los artículos que se rematan, estará su mítica capa de piel sintética y terciopelo rojo. Tanto esta como la corona, que lució para cantar God Save The Queen, durante su última gira con el grupo, The Magic Tour, en 1986, están valuadas en u$s 73.800 y u$s 99.100.

Otro de los objetos que estarán en la subasta son las nueve páginas de la letra de la canción We Are The Champions, manuscrita por el cantante con un valor de u$s 220.250 y u$s 373.300, según la información de EFE. También estará a la venta una guitarra acústica que perteneció a Mercury, así como también obras de Picasso y Matisse, que pertenecieron al artista de rock.