Stefi Roitman recibió septiembre con disfrutando en un yate con una microbikini nude tendencia de la moda

La actriz impuso su estilo para marcar tendencia con un look de verano que sorprendió a sus seguidores. Desde un yate de lujo y en medio del mar, la influencer posó con una microbikini nude de dos piezas que contó con un corpiño strapless con apliques de strass plateados y una bombacha colaless de tiro alto con moldería de taparrabos. Además, le sumó a su look un sombrero de mimbre en color natural con lazo total black, el cual lo acompañó con un par de lentes de sol vintage con vidrio amarronado y marco metálico plateado.

Stefi Roitman Microbikini sombrero Instagram

“Entrando a septiembre como se debe. Se viene un cuatrimestre movido. ¿Están ready? ¿Estamos ready? QUÉ RICOOO LA PASAMOOOS. Los amo mucho”, escribió la modelo en el texto de la publicación. El posteo juntó hasta el momento cerca de 150 mil "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y el yate donde pasó el día.

Stefi Roitman Microbikini instagram

Wanda Nara aprovechó una tarde de pileta para lucir una microbikini neón tendencia del verano

Wanda Nara se encuentra en Estambul y posó vistiendo una microbikini fucsia neón desde su pileta. La modelo está instalada en Turquía, en donde juega su marido, y aprovecha el verano para lucir sus trajes de baño favoritos. La conductora se mostró nuevamente con su familia y sorprendió con su look a sus seguidores.

Desde el país donde juega Mauro Icardi, lució una microbikini de dos piezas Barbiecore, una de las modas del momento a raíz de la película de Barbie. Esta tendencia es una de sus favoritas y no es la primera vez que se muestra con una prenda de este color. En esta postal familiar se la pudo ver con un conjunto en fucsia a tono con el look de varias famosas. Este modelo contó con un corpiño simple, con moldería de triángulo y una bombacha colaless, ambas prendas en tono rosa.

Wanda Nara microbikini rosa Instagram

“Tarde en casa”, escribió la conductora en la foto y etiquetó a uno de sus hijos, Constantino López (fruto de su relación con Maxi López) y a Mauro Icardi. La familia aprovecha el calor del verano que está viviendo el hemisferio norte, para poder lucir trajes de baño y microbikini y pasar tardes bajo el sol en la playa o en la pileta. Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando el look y mandando saludos a su familia.