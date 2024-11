Spotify confirmó la llegada de la función más pedida por sus clientes: de qué se trata

La plataforma de streaming musical Spotify sorprendió a todos al revelar que el Wrapped 2024 no será entre el 1 de enero y el 31 de octubre , de forma que escucharon a los usuarios luego de mucho tiempo de quejas por no contar más días del año .

Pero no fue así, sino que la popular aplicación de música informó lo siguiente en la imagen: "Spotify Wrapped no dejará de contar el 31 de octubre". De esta manera, no confirmaron cuándo será la fecha de cierre y esto podría tratarse de un cumplimiento del pedido de la gente, ya que argumentaban que 10 meses no eran suficientes para contabilizar los gustos del año.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SpotifyNews/status/1852006409090535754&partner=&hide_thread=false No tricks, just treats with Spotify Wrapped pic.twitter.com/ODYzJyg24Y — Spotify News (@SpotifyNews) October 31, 2024

Por eso, ahora se deberá esperar para saber qué hará Spotify con esta popular función, la cual ya es una tradición entre sus clientes, quienes suelen compartir sus resúmenes en historias de Instagram para compararse con sus amigos o familiares. Quienes deseen observar su Wrapped de 2023, pueden realizarlo en el sitio web oficial (spotify.com/es/wrapped).

Qué es Spotify Wrapped, la popular función de la plataforma musical

La plataforma de streaming musical Spotify introdujo la función Wrapped en 2016 y sumó más y más popularidad año tras año, hasta que llegó al punto de convertirse en un evento masivo.

Según informó la propia plataforma en su sitio web, Spotify Wrapped cumple con los siguientes puntos: