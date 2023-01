Sorpresa en Luzu TV: ¿Cande Molfese en guerra con Nico Occhiato?

Pero todo comenzó hace semanas. Sucede que unas horas antes de la alfombra roja del evento que se llevaba a cabo en Mar del Plata, la ex-Violetta decidió viajar a Buenos Aires a juntarse con amigas y reencontrarse con el novio. En redes sociales comenzaron los rumores de crisis entre la panelista y el director, pero ella lo aclaró.

"Me veía con las bambis y Gasti, Ventura avísame con tiempo así me puedo organizar", había expresado en medio del programa. Dos días después, regresó a Pinamar, donde se hospeda el equipo de Luzu TV y compartió la imagen del premio. No hay certezas de los ánimos entre Ochiatto y Molfese, pero la noticia de su salida ya fue confirmada.